МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром умеренно растет, приближаясь к отметке 1950 долларов за тройскую унцию, следует из биржевых котировок. Аналитики ждут замедления роста ВВП США в четвертом квартале

Некоторое ослабление доллара позитивно влияет на стоимость драгметалла. Инвесторы также ждут важной статистики из США.

По состоянию на 8.06 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,85 доллара, или на 0,25%, до 1 947,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,12%, до 23,97 доллара за унцию.

Доллар дешевеет к иене на 0,24%. Удешевление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным при покупке в другой валюте.

Основное внимание рынков сосредоточено на статистике по ВВП США, которая выйдет позже в четверг. Данные могут повлиять на дальнейшие действия ФРС США по ставке и курс доллара.

Аналитики предполагают, что рост экономики страны в четвертом квартале прошлого года, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% в третьем квартале.