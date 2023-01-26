Стоимость меди снизилась до 4,2435 доллара за фунт перед выходом статданных в США
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на медь снижаются в четверг утром перед публикацией ряда статданных в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44%, до 4,2435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца осталась на уровне закрытия вторника в 9314,5 доллара, алюминия – выросла на 0,3%, до 2658,5 доллара, цинка – на 0,61 %, до 3450 долларов.
Позднее в четверг минторг США опубликует первую оценку изменения ВВП страны в прошлом квартале. Аналитики ждут, что американская экономика в четвертом квартале выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В это же время выйдут данные минтруда США о количестве первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю, которые, согласно прогнозам, выросло на 15 тысяч — до 205 тысяч заявок.
https://1prime.ru/Financial_market/20230126/839593406.html