МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на медь снижаются в четверг утром перед публикацией ряда статданных в США, следует из данных торгов. ООН спрогнозировала замедление темпов роста ВВП США

По состоянию на 8.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44%, до 4,2435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца осталась на уровне закрытия вторника в 9314,5 доллара, алюминия – выросла на 0,3%, до 2658,5 доллара, цинка – на 0,61 %, до 3450 долларов.

Позднее в четверг минторг США опубликует первую оценку изменения ВВП страны в прошлом квартале. Аналитики ждут, что американская экономика в четвертом квартале выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В это же время выйдут данные минтруда США о количестве первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю, которые, согласно прогнозам, выросло на 15 тысяч — до 205 тысяч заявок.