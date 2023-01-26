МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость природного газа в США упала в среду примерно на 6%, до 19-месячного минимума, на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось. Кроме того, на рынке растет скепсис по поводу шансов на возобновление работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели или месяцы. Импульс экономического роста в США и ЕС значительно ослаб, заявили в ООН

Учитывая более благоприятные прогнозы погоды, вероятность промерзания скважин невелика, поэтому сложно ожидать сильного роста котировок в феврале, полагают аналитики EBW Analytics.

В компании Freeport заявили, что СПГ-терминал готов к возобновлению работы, однако, по словам аналитиков, после 7-месячной приостановки на это уйдет некоторое время.

Рынок проигнорировал бычьи прогнозы, предполагающие более активный, чем ожидалось, спрос на этой неделе, а также вероятное снижение добычи за прошедшие два дня ввиду морозной погоды.

Февральские фьючерсы на природный газ в США в среду завершили торги понижением на 19,1 цента, или 5,9%, до 3,067 доллара за млн БТЕ, минимуме закрытия с 3 июня 2021 года.

Контракты вновь оказались на территории перепроданности, и индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 30 впервые за три дня.

Аналитики Tudor Pickering Holt & Co полагают, что вскоре на рынке газа будет наблюдаться избыток предложения, а котировки "должны снизиться, чтобы предотвратить нежелательное увеличение добычи". Газ, да не ваш. США нашли способ поставить Европу на колени

Между тем премия, учитываемая в ценах мартовских фьючерсов на газ по сравнению с котировками апрельских контрактов, упала на негативную территорию. На рынке фьючерсов на газ сформировалось контанго, когда контракты с более поздними сроками поставки торгуются дороже ближайших фьючерсов. По словам аналитиков, фьючерсы с поставкой в марте никогда не должны торговаться ниже фьючерсов с поставкой в апреле. В апреле спрос на газ обычно сокращается.

Участники рынка прозвали спрэд март/апрель "вдоводел", поскольку чрезмерная волатильность в этот период, вызванная частыми изменениями в метеопрогнозах, привела к банкротству ряда спекулянтов, включая хедж-фонд Amaranth, потерявший на фьючерсах на природный газ более 6 млрд долларов в 2006 году.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может подскочить до 138,7 млрд кубических футов против 130,9 млрд кубических футов на этой неделе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились намного менее значительно, чем обычно.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 14-20 января снизились на 82 млрд кубических футов. Год назад запасы сократились на 217 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —185 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПХГ США составил 2,738 трлн кубических футов. Это на 5,3% выше среднего 5-летнего показателя.