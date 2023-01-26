МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Котировки природного газа в Европе колеблются после снижения по итогам трех дней подряд, передает Reuters. Трейдеры оценивают риски усиления конкуренции за поставки сжиженного природного газа в Азии после недавнего падения цен.

Ранее в четверг котировки фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF поднимались на 2,4%, однако впоследствии они стали колебаться между небольшим ростом и снижением. С начала месяца цены упали более чем на 25%, поскольку обильные запасы и активный импорт СПГ, а также в основном мягкая погода и усилия по сокращению потребления, помогают Европе удовлетворить спрос на газ этой зимой, даже несмотря на снижение поставок из России.

Тем не менее наблюдатели пытаются оценить, насколько сильно цены могут упасть без нарушения баланса на мировом газовом рынке и перенаправления поставок СПГ в Азию.

Трубопроводные поставки газа в Европу из Норвегии в последние две недели сократились в связи с плановыми и внеплановыми перебоями. В четверг поставки могут вновь снизиться из-за технических работ на некоторых объектах, в то время как в среду экспорт увеличился. Кроме того, поставки с крупного газового месторождения в Великобритании остановлены до пятницы.

Существует некоторый повышательный потенциал для цен во второй половине года, связанный с открытием экономики Китая и отскоком спроса в Азии, отметили аналитики Bloomberg Intelligence Салих Йылмаз и Талон Кастер.

"Открытие экономики Китая означает, что конкуренция за поставки СПГ в 2023 году усилится", — подчеркнули они.

Около 07.22 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 1,2%, по 56 евро за мегаватт-час.