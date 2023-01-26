МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В четверг цены на золото снижаются ввиду укрепления доллара. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут экономических данных США в надежде на то, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок.

Около 09.35 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,5%, по 1936,97 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли 1949,09 доллара за унцию, максимума с апреля 2022 года. Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,3%, до 1937,20 доллара за унцию.

Индекс доллара растет, хотя и остается вблизи 8-месячного минимума.

В центре внимания рынка находятся данные по ВВП США за 4-й квартал 2022 года, которые будут представлены в 13.30 по Гринвичу. Инвесторы также ожидают выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован в пятницу. Кроме того, позднее в четверг выйдет отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Все эти данные могут повлиять на решение ФРС по итогам заседания 31 января-1 февраля.

Большинство инвесторов ожидает, что на очередном заседании ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов после ее увеличения на 50 базисных пунктов в декабре.

Индекс PCE и данные по ВВП, которые выйдут перед заседанием центрального банка, могут повлиять на настрой как быков, так и медведей, отметил Росс Норман, независимый аналитик.

"Хотя инфляция остается довольно высокой, сохраняется тренд на ее замедление. Инфляция ослабевает уже шесть месяцев подряд, усиливая ожидания того, что ФРС поумерит темпы повышения процентных ставок", — подчеркнул он.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

"Данные по ВВП США, вероятно, подтвердят замедление экономического роста. Если на рынке сформируется мнение о том, что скоро может начаться рецессия, инвестменеджеры могут перейти из фондового рынка к золоту и доллару", — отметил Майкл Лангфорд из AirGuide.

"Главный вопрос для инвесторов будет заключаться в том, насколько сильно укрепится доллар, и как это повлияет на котировки золота в краткосрочной перспективе", — подчеркнул Лангфорд.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 1,2%, до 23,6137 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 0,9%, по 1030,25 доллара за унцию, в то время как палладий упал на 1,2%, до 1677,40 доллара за унцию.