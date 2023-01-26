МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг немного замедлил утренний рост на фоне умеренно подрастающих глобальных рынков, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Минфин предложил снизить порог инвестирования средств ФНБ

Индекс Мосбиржи к 15.39 мск повышается на 0,15%, до 2173,55 пункта, долларовый РТС — на 0,49%, до 991,89 пункта. В ходе торгов дня индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,53%, до 2183,77 пункта

Котировки большинства бумаг в четверг мало меняются на фоне в целом позитивной конъюнктуры на внешних торговых площадках.

"В четверг, 26 января, российский рынок проводит первую половину дня со слабоположительной динамикой. Таким настроениям сопутствует в целом позитивная конъюнктура на внешних торговых площадках: фьючерсы на основные американские индексы умеренно подрастают, фондовая Европа торгуется в зеленой зоне. Нефть марки Brent сегодня перешла к росту, оказывая поддержку котировкам сырьевых экспортеров", — говорит Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Стоимость нефти к 15.39 мск прибавляет 1,31%, до 87,24 долларов за баррель сорта Brent.

POLYMETAL ПРОДОЛЖИЛ РОСТ

Аналитик "Алор Броке " Андрей Эшкинин отмечает, что индекс Мосбиржи продолжает торговаться в районе сильного уровня поддержки, расположенного в районе 2155 пунктов.

В лидерах роста вторую сессию подряд остаются бумаги Polymetal, которые на 15.39 мск росли на 3,74%, отыгрывая вчерашний производственный отчет и новость о намерении перерегистрировать компанию в Казахстане.

"Среди наиболее интересных бумаг стоит выделить Polymetal, которые показывают отличную динамику уже вторую сессию подряд на фоне сильной производственной отчетности и намерении перерегистрироваться в Казахстане. Помимо этого, компания под конец года начала продавать не только текущую продукцию, но и накопившиеся запасы. В ближайшее время ожидаем локальную коррекцию на фоне спекулятивной фиксации прибыли", — говорит Эшкинин.

Дорожают расписки Fix Price (+1,87%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,84%), "Распадской" (+1,33%) и префы "Мечела" (+0,78%)

В лидерах падения — префы "Татнефти" (-1,06%), расписки TCS Group (-0,88%) акции "Яндекса" (-0,67%) и "Норникеля" (-0,66%)

ПРОГНОЗЫ

Андрей Эшкинин считает, что до конца недели динамика отечественного рынка акций не изменится.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в четверг: зона 2155–2190 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ориентир для РТС: коридор 970–1000 пунктов", — добавляет он.

"Индекс Мосбиржи немного не дошел до промежуточного сопротивления в 2185 пунктов. Более сильное техническое препятствие расположено на психологически важном "круглом" уровне 2200 пунктов. Тем более, вблизи него находится недельная вершина, установленная во вторник. Поэтому преодолеть данное сопротивление будет трудно без весомых рыночных или новостных драйверов", — заключает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир Инвестиций" Дмитрий Бабин.