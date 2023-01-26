МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются на фоне сильных данных по ВВП США, передает Reuters. Тем не менее признаки вероятного замедления экономики ограничивают потенциал снижения котировок.

Около 14.41 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1936,81 доллара за унцию. Ранее в четверг цены опускались до 1930,99 доллара. При этом в ходе сессии котировки также поднимались до 1949,09 доллара, максимума с апреля 2022 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 1937,60 доллара за унцию.

Экономика США продолжила расти стремительными темпами в 4-м квартале 2022 года на фоне увеличения потребительских расходов. Тем не менее импульс роста значительно замедлился к концу года, поскольку повышение процентных ставок привело к сокращению спроса.

Индекс доллара США удержал большую часть достигнутых позиций после выхода данных, отреагировав сдержанно. Американская валюта по-прежнему держится вблизи 8-месячного минимума.

"Золото находится под давлением, так как данные по ВВП дают Федеральной резервной системе (ФРС) возможность удерживать процентные ставки на высоких уровнях на протяжении более долгого времени. Тем не менее опасения относительно замедления экономики, особенно учитывая недавние новости о массовых увольнениях, ограничивают потенциал снижения (цен на золото)", — говорит Тай Вонг, главный трейдер Heraeus Precious Metals.

"Это оказывает поддержку быкам, учитывая сильные технические изменения цен в последние пару месяцев", — добавляет трейдер.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось заметнее, чем ожидалось, сигнализируя о сильном рынке труда.

Данные по занятости, вероятно, зададут тон двухдневному заседанию ФРС, которое пройдет на следующей неделе.

Рынки ожидают, что на очередном заседании ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов после ее увеличения на 50 базисных пунктов в декабре, а также нескольких повышений на 75 базисных пунктов в прошлом году.

Индекс PCE, который выйдет перед заседанием центрального банка, может повлиять на настрой как быков, так и медведей, отметил Росс Норман, независимый аналитик.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 23,94 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 1,4%, по 1025,13 доллара за унцию, в то время как палладий упал на 0,9%, до 1683,10 доллара за унцию.