МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга опустился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,15%, до 2166,92 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 985,85 пункта.