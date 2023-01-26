МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном растут в четверг после публикации информации о ВВП страны, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 19.28 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,24%, до 33661,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,37%, до 11351,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4021,07 пункта.

Согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), при этом аналитики ожидали роста ВВП лишь на 2,6%. Ранее в третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год..

"Более слабый показатель ВВП по сравнению с предыдущим означает, что экономика замедляется, но в то же время превышение прогноза ослабляет опасения рецессии", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).