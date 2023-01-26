МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается после выхода данных по ВВП США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 19.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 17,05 доллара, или на 0,85%, до 1 926,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,44%, до 24,407 доллара за унцию. До публикации статистики золото дорожало в пределах 1%.

Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста ВВП США лишь на 2,6% в пересчете на год.

Так, статистика отразилась на динамике курса доллара, к которому чувствительно золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,46%, до 102,11 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает снижение цены на этот драгоценный металл.

Старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что цены на золото снизились после "лучших, чем ожидалось, экономических данных США, которые оказались в лагере "ястребиной" монетарной политики". "После недавнего роста, в результате которого цены на золото за ночь достигли девятимесячного максимума, наблюдается более обычное давление в виде фиксации прибыли", — заключил эксперт.