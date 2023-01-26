МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом после положительной динамики торгов на фондовых рынках США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21% — до 7 761,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 7 095,99 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 15 132,85 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на динамику американский фондовых индексов в пятницу. Оптимистичным настроениям способствовали статданные по США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Так, ВВП страны в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста ВВП США лишь на 2,6% в пересчете на год.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, неожиданно снизилось — на 6 тысяч, до 186 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 205 тысяч.

А продажи новых домов в США в декабре увеличились на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 616 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 617 тысяч.