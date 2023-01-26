МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на золото упали в четверг на фоне укрепления доллара и сильных экономических данных США, которые могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к более длительному сохранению процентных ставок на более высоком уровне, сообщает Reuters.

К 18.52 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,8%, до 1931,37 доллара за унцию. В ходе торгов котировки опускались до 1918,49 доллара, а также поднимались до максимума с апреля 2022 года 1949,09 доллара за унцию.

На COMEX фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,7%, по 1930 долларов за унцию.

Экономика США продолжила расти стремительными темпами в 4-м квартале 2022 года на фоне увеличения потребительских расходов. Тем не менее импульс роста значительно замедлился к концу года.

Индекс доллара поднялся на 0,2%, что сделало золото менее привлекательным для держателей других валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций также держалась вблизи максимумов сессии, оказывая давление на котировки золота.

"Общий вывод, который можно сделать из этих данных, заключается в том, что экономика и рынок труда сохраняют устойчивость, а сокращение личного потребления в 4-м квартале, вероятно, обусловлено настроениями, — говорит Тай Вонг, главный трейдер Heraeus Precious Metals в Нью-Йорке. — Но в целом это несомненно дает ФРС пространство для повышения ставок до более высоких уровней и удержания их на этом уровне более продолжительное время".

Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось заметнее, чем ожидалось, сигнализируя о сильном рынке труда.

Рынки ожидают, что на заседании на следующей неделе ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, а пика ставка достигнет в июне, на уровне 4,9%. Это по-прежнему низе прогноза руководителей самой ФРС, многие из которых поддерживают повышение ставки до 5% или выше.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который выйдет перед заседанием центрального банка, может повлиять на настрой как быков, так и медведей, отмечает независимый аналитик Росс Норман.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро изменились незначительно, до 23,90 доллара за унцию. Платина подешевела на 1,8%, до 1021,25 доллара за унцию, а палладий — на 1,4%, до 1674,77 доллара за унцию.