МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, неделю котировки также могут завершить в минусе, следует из данных торгов. В ООН предрекли ускорение роста китайской экономики

По состоянию на 8.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,69%, до 4,2538 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 9329,5 доллара, алюминия – сократилась на 0,73%, до 2639 долларов, цинка – выросла на 1,06%, до 3486,5 доллара.

С понедельника медь подешевела на 0,6%. При сохранении такой динамики эту неделю металл может завершить в минусе после пяти недель роста подряд.

При этом с начала месяца стоимость меди увеличилась более чем на 11%. Основным фактором для ралли стали ожидания по восстановлению экономики Китая после ослабления коронавирусных ограничений по стране.