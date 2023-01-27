МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет негосударственным пенсионным фондам (НПФ) заниматься предоставлением информационно-консультационных и агентских услуг в сфере финансового рынка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта

НПФ теперь вправе совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию (ОПС). При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев.

Вместе с тем, эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. Контролировать соблюдение этого ограничения должен будет Банк России.

Помимо этого, НПФ сможет действовать в качестве агента лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Во-первых, по агентскому договору фонд сможет только заключать, сопровождать, изменять и расторгать договора от имени и за счет принципала-юрлица. Во-вторых, фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими лицами. В-третьих, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента. Путин подписал закон об акцизе на вейпы

указанные ограничения призваны исключить дополнительные риски, связанные с осуществлением агентской деятельности, как у клиентов НПФ, так и у самого фонда.

Расширение видов деятельности НПФ должно облегчить и удешевить взаимодействие НПФ, клиентов и работодателей, повысить конкурентоспособность НПФ на рынке накоплений и сбережений посредством интеграции с поставщиками услуг, а НПО превратится "в драйвер развития пенсионного рынка и смежных рынков сбережений и социальных услуг", говорится в пояснительной записке к документу. В результате заинтересованность граждан в НПО увеличится, и как следствие возрастет и доля формирующих негосударственную пенсию, и коэффициент замещения заработка пенсией.