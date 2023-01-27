МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергетическая компания "Интер РАО" будет продавать на бирже золошлаковые отходы (ЗШО), которые образуются при сжигании угля на ТЭС, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). "Интер РАО" показало рост выручки и прибыли за девять месяцев

"Энергетическая компания "Интер РАО" зарегистрировалась на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП), представленной Российским экологическим оператором. ПАО будет размещать на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР) золошлаковые отходы, которые применяются в строительстве и на цементных производствах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке со стороны "Интер РАО" будут представлены такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. В "Интер РАО" подтвердили РИА Новости заинтересованность в подобных торгах. Глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы, производящие из золошлаков цемент и бетон.

Золошлаковые отходы образуются после сжигания угля на ТЭС и в котельных. Они делятся на несколько типов в зависимости от вида сжигаемого угля, способа сжигания, температуры факела, способа золоудаления, сбора и хранения золы. Широкое применение они могут получить в дорожном строительстве.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим рассказал РИА Новости, что ежегодный объем производства ЗШО пока оценивается на уровне 18 миллионов тонн, что формирует потенциальный рынок в объёме от 5 до 8 миллиардов рублей. "Успешный запуск биржевой торговли может позитивно сказаться на развитии отрасли, повысив конкуренцию среди производителей стройматериалов, и оказать влияние на снижение себестоимости строительства", — считает он.