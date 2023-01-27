МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть растут вторую сессию подряд, сообщает Reuters. Поддержку котировкам оказывают сильные данные по ВВП США и надежды на резкое восстановление спроса на топливо в Китае. Число новых случаев коронавируса и летальных исходов в КНР упало с пиковых показателей прошлого месяца.

Около 07.24 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 18 центов, или 0,2%, по 87,65 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 22 цента, или 0,4%, до 81,23 доллара за баррель. В четверг котировки обоих сортов нефти выросли более чем на 1%.

Цены остались без изменений по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы. Если котировки ускорят рост, тогда они могут продемонстрировать третье недельное повышение подряд.

"Нефть может с трудом продемонстрировать сколь-либо существенное движение в конце этой недели. Трейдеры следят за двумя важными событиями, которые пройдут на следующей неделе: встречей ОПЕК+ и заседанием Федеральной резервной системы (ФРС)", — отметил Эдвард Мойя, главный аналитик OANDA.

На следующей неделе состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы нефтедобычи альянса. Кроме того, инвесторы ожидают решения ФРС по процентной ставке. Инфляция в США замедляется, в то время как экономика Штатов по-прежнему демонстрирует стремительный рост, что может повлиять на политику центрального банка.

Пространство для роста котировок нефти было ограниченным в свете увеличения запасов нефти в терминале Кушинга на неделе 14-20 января на 4,2 млн баррелей.

И все же на рынке царят оптимистичные настроения, тогда как фондовые рынки в Китае вернулись к работе после праздников. Открытие экономики Китая по-прежнему является ключевым фактором улучшения перспектив спроса на нефть, отметила Тина Тэн из CMC Markets.

Число заражений коронавирусной инфекцией в Китае снизилось на 72% по сравнению с достигнутым ранее в январе пиком, тогда как число смертельных случаев упало на 79%. Это свидетельствует в пользу нормализации ситуации в экономике и усиливает надежды на восстановление спроса на нефть.

"Краткосрочным бычьим фактором является еще то, что приостановка работы НПЗ в США способствовала увеличению цен на бензин, хотя запасы нефти в США достигли 16-месячного максимума", — добавила аналитик.