МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу немного снизился, но держится недалеко от семимесячного максимума против доллара США, сообщило агентство Reuters.

Инвесторы полагают, что ослабление британской экономки подтолкнет Банк Англии к скорому завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это может ослабить фунт в краткосрочной перспективе.

Согласно опубликованным во вторник данным, активность в частном секторе экономики Великобритании в январе сокращалась самым быстрым темпом за два года.

Некоторые аналитики отмечают существенный рост коротких позиций по фунту, связывая это с ожиданиями поворота в курсе Банка Англии.

На заседании 2 февраля британский центральный банк, вероятно, поднимет ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,0%. Для экономистов же главной интригой станет наличие сигналов о том, станет ли десятое подряд повышение ставки завершающим в текущем цикле ужесточения политики.

Британский фунт снизился на 0,25% против доллара США. Пара фунт/доллар торговалась по 1,238 после достижения 23 января самой высокой отметки с 10 июня 1,2447.

Индекс доллара оставался недалеко от уровня закрытия четверга. Трейдеры готовятся к следующей неделе, когда пройдут заседания центральных банков США, Великобритании и еврозоны.

Фунт снизился на 0,2% против евро: пара евро/фунт торговалась по 87,95.

Между тем некоторые аналитики оценивают среднесрочные перспективы фунта как позитивные. Рынки уже учли в котировках худший сценарий для британской экономики, говорят они.

"Мы, возможно, уже достигли или близки к достижению 'пика пессимизма' в отношении Великобритании, и для британского фунта могут наступить более хорошие времена", — говорит Дерек Халпенни, аналитический директор MUFG по мировым рынкам.

"Доверие к налогово-бюджетной политике повысилось, а в условиях замедления инфляции в мире и сопутствующего ему улучшения рыночных условий обеспокоенность внешним финансированием будет снижаться", — отмечает он.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в пятницу пообещал взяться за решение проблемы низкой производительности труда в стране через проведение реформ для стимулирования роста экономики.

Рынки также следят за ходом переговоров по так называемому Североирландскому протоколу, результаты которых могут повысить привлекательность фунта.

Аналитики говорят, что улучшение взаимоотношений могло бы способствовать укреплению доверия, открыв возможности для большей гибкости в других направлениях и устранении торговых барьеров с ЕС, а также изменить отношение к тому, что некоторые участники рынка воспринимают как жесткий Brexit.

Пока неясно, смогут ли Великобритания и Евросоюз прийти к договоренности по поводу корректировки правил торговли для Северной Ирландии после Brexit к годовщине мирного соглашения, заключенного в регионе в середине апреля 1998 года, сказал в среду премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.