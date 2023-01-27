МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу снижаются в преддверии новых данных по инфляции, передает Reuters. После того как пессимистичный прогноз от Intel привел к падению акций полупроводниковому сектору, на открытии торгов снижение рынка может возглавить технологический индекс Nasdaq.

Акции Intel на премаркете обвалились на 9,2%. Компания отчиталась о наиболее сильном падении квартальной выручки почти за двадцать лет и предупредила о дополнительных убытках на фоне слабого спроса на ПК.

Акции конкурирующей Advanced Micro Devices Inc подешевели на 2,4%, Nvidia Corp и Applied Materials Inc — на 1,9% и 3,3% соответственно.

Кроме того, инвесторы в 13.30 по Гринвичу будут ждать данные о личных потребительских расходах, которые являются излюбленным индикатором инфляции для ФРС США. Очередное заседание ФРС должно состояться на следующей неделе.

Как свидетельствует опрос экономистов, проведенный Reuters, базовый индекс расходов на личное потребление PCE в декабре, вероятно, вырос на 0,3%,

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA снижались на 26 пунктов, или 0,08%, на S&P 500 — на 11 пунктов, или 0,27%, а на Nasdaq 100 — на 57,75 пункта, или 0,48%.

Предыдущие торги на Уолл-стрит закрылись в плюсе. Результаты Tesla оказали поддержку росту Nasdaq на фоне смешанных макроданных, согласно которым экономика США в 4-м квартале показала себя лучше, чем ожидалось, однако рынок труда оставался дефицитным, несмотря на некоторые признаки ослабления спроса.

Согласно данным Refinitiv по состоянию на четверг, о результатах отчиталось около четверти компаний S&P 500, 69% из которых превзошли ожидания аналитиков,

Chevron Corp, которая на этой неделе пообещала тратить больше денег на выкуп акций, дивиденды и новые инвестиции в нефтегазовые проекты, как ожидается, позднее в пятницу сообщит о росте выручки за 4-й квартал. Акции нефтегазового гиганта прибавили 0,5%.

Также должна отчитаться о результатах American Express Co. Аналитики ожидают, что платежная компания сообщит о росте прибыли за 4-й квартал благодаря устойчивости потребительских расходов в течение праздничного сезона.