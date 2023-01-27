МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу продолжил утренний подъем на фоне растущих цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. В Бельгии не видят смысла запрещать российские алмазы в ЕС

Индекс Мосбиржи к 16.49 мск рос на 0,75%, до 2183,13 пункта, долларовый РТС — на 0,37%, до 989,46 пункта. В начале торгов рынок рос в пределах 0,1-0,4%.

"Открывшись вверх, российский рынок сдал позиции вслед за фондовыми площадками и нефтяными ценами. Индекс Мосбиржи приближался к вчерашнему минимуму. Однако вскоре внешний фон стал улучшаться, вызвав у нас восходящий импульс. Основным позитивом выступает возобновление активного роста нефти", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Стоимость нефти к 16.49 мск прибавляет 1,33%, до 88,63 доллара за баррель сорта Brent.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста — акции ИСКЧ (+15,44%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+5,55%), акции "Мечела" (+3,33%), акции "Распадской" (+2,91%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,85%).

"Повышение угольных компаний в конце недели продолжалось на фоне ожиданий роста поставок на восточном направлении, в том числе после вчерашних заявлений замгендиректора РЖД о намерении обеспечить угольщикам в 2023 году гарантированные объемы транспортировки на Восток с возможностью их увеличения. Акции "Мечела" и "Распадской" в пятницу достигли новых пиков с сентября 2022 года, развивая среднесрочные восходящие тренды", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В аутсайдерах — бумаги Polymetal (-3,35%), FixPrice (-1,63%), VK (-1,3%) и "Татнефти" (-0,48%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 2185 пунктов. Если нефть продолжит дорожать, мы уже сегодня можем попытаться преодолеть это техническое препятствие, что откроет дорогу к более важному сопротивлению в 2200 пунктов", — считает Бабин.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в пятницу — зона 2155-2190 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ориентир для РТС: коридор 970–1000 пунктов", — добавляет он.