МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премии, учитываемые в ценах на золото на физическом рынке в Индии, на этой неделе достигли 10-месячных максимумов, чтобы привлечь покупателей, сообщило агентство Reuters. Резкий рост цен на золото на местных рынках привел к снижению спроса в Индии, являющейся вторым по величине покупателем этого драгоценного металла в мире.

Цены на золото в Индии на этой неделе достигли рекордного максимума 57 125 рупий (700,02 доллара) за 10 граммов. Поэтому дилеры продавали золото с дисконтом до 42 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На предыдущей неделе дисконт составлял 24 доллара.

"Потребители с трудом приспосабливаются к выросшим ценам. Спрос в последние несколько недель очень низкий, даже несмотря на начало сезона свадеб", — отметил Притвиредж Котари из RiddiSiddhi Bullions.

Дилеры и производители ювелирных изделий откладывают покупки золота в надежде, что правительство сократит импортную пошлину в новом проекте бюджета, отметил мумбайский дилер из частного банка, занимающегося импортом золота.

Индия опубликует проект бюджета 1 февраля. Ожидается, что пошлина за импорт золота будет понижена.

Торги в Китае на этой неделе не проводились в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

"Ослабление карантинных ограничений в Китае и нормализация отношений с Западом по итогам форума в Давосе говорят в пользу улучшения как и макроэкономических перспектив, так и перспектив рынка золота", — отметил Росс Норман, независимый аналитик.

Тем не менее Норман обеспокоен "резким замедлением продаж на физическом рынке в Индии".

Рынки в Гонконге были закрыты с понедельника по среду; в оставшуюся часть недели золото продавалось с премией в 0,50-2,50 доллара по сравнению с мировыми спот-ценами.

Дилеры в Сингапуре и Японии сообщают, что физические лица продавали золото с премией.

"На фоне роста цен на золото мы ожидаем, что премии начнут снижаться. Также мы полагаем, что переработанный и вторичный металл вернется на рынок", — говорит Бернард Син из MKS PAMP.

В Сингапуре золото можно быть купить с премией в 1-2,50 доллара.