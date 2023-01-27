МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии упали по итогам шестой недели подряд. Как сообщает Reuters, причиной этого стали низкие объемы торгов в праздничный период и снижение цен на природный газ в Европе.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в марте на этой неделе составила 19,50 доллара США за млн БТЕ. Это на 2,5 доллара, или 11,4%, ниже предыдущей недели. С начала года средняя цена СПГ в Азии упала более чем на 34%.

"Рынок продолжает ослабевать, преимущественно из-за недостатка спроса со стороны стран Азии. Однако падение котировок создает прекрасную возможность для покупателей из юго-восточной Азии, которые объявляют тендеры", — сказал Тоби Копсон из Trident LNG.

"В целом предложение на рынке нельзя назвать ограниченным, и котировки могут продолжить снижение, прежде чем они развернутся вверх после возвращения трейдеров из северной части Азии, которые будут заинтересованы в мартовских и более долгосрочных контрактах. Возможно, более низкие цены привлекут даже китайских покупателей второго эшелона", — добавил он, имея в виду более мелких игроков на китайском рынке СПГ.

Спрос на СПГ в Японии, вероятно, останется довольно сдержанным, так как запасы газа в хранилищах находятся на весьма высоком для этого периода года уровне.

Однако трейдеры ожидают некоторого всплеска активности на спот-рынке СПГ после окончания периода празднования Нового года по лунному календарю, учитывая холодную погоду и постепенное открытие экономики Китая. Об этом говорит Райана Расиди, аналитик Kpler.

В Европе цены на природный газ оставались низкими в условиях обильного импорта СПГ, высокого уровня запасов и благоприятной погоды.

Поставки СПГ в Европу, вероятно, продолжатся в отсутствие нового спроса со стороны Азии, считает Тобиас Дэвис из Tullett Prebon.

"(Однако) в случае возникновения спроса и роста азиатского ценового индикатора СПГ Japan-Korea Marker (JKM), ничто не помешает начать (поставки) в Азию", — считает он.

Индикатор JKM, отслеживаемый Platts, позволяет оценивать стоимость СПГ на рынке спот.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в марте 27 января составляла 15,372 доллара США за млн БТЕ, что на 2,00 доллара дешевле мартовских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

"Ценовая разница между СПГ в Европе и Азии, представленная индикаторами NWE и JKM, достигает 3 долларов. Таким образом, Штатам выгоднее отправлять СПГ на север Азии, а не в Европу…, учитывая снижение стоимости фрахта", — добавил Роу.

Регуляторы выдали разрешение на постепенное восстановление работы экспортного СПГ-терминала Freeport в Техасе. Однако большинство аналитиков считают, что полноценная загрузка мощностей будет возможна не раньше марта или даже позднее.

"Восстановление работы этого терминала приведет к поступлению дополнительного предложения на рынок, что может оказать (понижательное) давление на цены", — считает Дэвис.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический и Тихий океаны продолжает снижаться. Так, стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу упала до 58 000 долларов в день, а с начала января потеряла 60%. Фрахт в тихоокеанском бассейне подешевел до 79 250 долларов в день.