МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рынок меди начал новый год довольно энергично, так как инвестменеджеры ожидают сильного укрепления спроса в Китае после отмены антиковидных ограничений, сообщает Reuters.

Чистый импорт рафинированной меди в Китай в 2022 году составил 3,64 млн тонн, что на 300 000 тонн выше уровня 2021 года. Этот показатель также стал вторым самым высоким в истории после рекордного 2020 года.

Импорт медного концентрата же ускорился до нового годового максимума 25,32 млн тонн, а импорт медного лома достиг самого высокого уровня с 2018 года.

Дальнейшая же судьба импортированного металла покрыта тайной, так как физические запасы меди в Китае остаются низкими с исторической точки зрения.

Ускорение темпов ввоза меди в страну в прошлом году является еще большей неожиданностью, учитывая финансовые проблемы Maike Group.

Один из основных китайских импортеров внезапно прекратил покупки меди летом 2022 года из-за неспособности расплатиться с поставщиками. Однако очевидно, что это едва ли повлияло на объемы импорта рафинированной меди в Китай в целом.

При этом Китай не увеличивал закупки меди в России, в отличие от алюминия. В 2022 году импорт первичного алюминия в Китай подскочил на 59% на фоне отказа западных рынков от российского металла. Однако Пекин уменьшил импорт российской меди в 2022 году на 20% по сравнению с предыдущим годом, до 324 000 тонн.

Бум импорта рафинированной меди сказался и на рынках сырьевых товаров. Импорт медного концентрата достиг рекордных максимумов, а импорт меди, пригодной для вторичного использования, увеличился на 5%.

Запасы меди в Китае в настоящее время значительно превышают уровни, которые обычно наблюдаются в период празднования Нового года по лунному календарю. В этом году запасы выросли к столь высоким объемам с очень низких уровней.

Запасы меди на таможенном складе в Китае увеличились с 20 400 тонн в ноябре до 82 000 тонн, согласно данным Шанхайской биржи металлов. В аналогичный период прошлого года запасы превышали 200 000 тонн, а в 2021 году достигли 350 000 тонн.

Запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи в первые три недели января, до начала праздников, подскочили на 70 700 тонн, до 140 000 тонн.

Рост запасов в Китае в этот период относительно сдержанный по сравнению с предыдущими годами, что говорит о пространстве для их дальнейшего увеличения. В прошлом году запасы меди после праздников достигли максимума в 168 000 тонн, в 2021 году — 200 000 тонн, а в 2020 году — 380 000 тонн.

Одним из объяснений дефицита запасов меди по сравнению с предыдущими годами является то, что спрос в Китае оказался намного более высоким, чем ожидалось, в период локдаунов.

Кроме того, вероятно, что стремление правительства Китая к расширению инфраструктуры для возобновляемой энергетики поддерживает котировки меди ввиду ожиданий строительства линий электропередач, солнечных панелей, ветряных электростанций и электромобилей.

По прогнозам Goldman Sachs, в этом году на "зеленый" спрос придется около 68% всего роста спроса в Китае. Это позволит нивелировать продолжающееся ухудшение ситуации на рынке недвижимости.

Кроме того, Пекин вполне может пополнять запасы в условиях низких цен.

В 2020 году, когда котировки меди на LME рухнули и опустились ниже 5000 долларов за тонну, Китай воспользовался прекрасной возможностью для покупок и нарастил импорт металла до рекордного уровня.

До мая 2022 года нетто-импорт рафинированной меди в страну был ниже уровней предыдущего года, однако во второй половине 2022 года его объем стабильно рос.

На рынке ходят упорные слухи о том, что Государственное бюро материальных резервов (SRB) импортирует медь. Ведомство не спешит разглашать информацию о своей деятельности, однако стоит помнить, что в 2021 году оно продало из своих резервов, по меньшей мере, 110 000 тонн металла, когда цены подскочили выше 10 000 долларов за тонну.

Снижение цен во второй половине 2022 года могло стать хорошей возможностью для пополнения госрезервов.

Одним из признаков пополнения запасов меди в Китае может стать нетто-импорт рафинированной меди, который ежемесячно держится выше 280 000 тонн, считают в Goldman.

В первой половине прошлого года фактический средний объем нетто-импорта составлял 284 000 тонн в месяц, а во втором полугодии — 322 000 тонн в месяц.