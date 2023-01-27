МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 1,04%, а за неделю – на 0,83%, следует из данных Московской биржи. СМИ: США выступили за сохранение лимита на российскую нефть в 60 долларов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,04%, до 2189,35 пункта, долларовый РТС — на 0,66%, до 992,37 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,83%, РТС — менее чем на 0,01% на фоне незначительного изменения доллара к рублю за неделю.