2023-01-27T19:06:59+03:00
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2023-01-27T19:06:59+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230127/839616546.html
Российский рынок акций вырос на 1,04 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 1,04%, а за неделю – на 0,83%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на... ПРАЙМ, 27.01.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 1,04%, а за неделю – на 0,83%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,04%, до 2189,35 пункта, долларовый РТС — на 0,66%, до 992,37 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,83%, РТС — менее чем на 0,01% на фоне незначительного изменения доллара к рублю за неделю.