МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь снижаются ввиду укрепления доллара и неопределенности относительно перспектив восстановления спроса в КНР после отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу, передает Reuters.

Около 15.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 1,2%, по 9216 долларов за тонну.

Фьючерсы на медь на COMEX подешевели на 1,7%, до 4,20 доллара за фунт.

Ранее в пятницу цены на медь немного выросли в условиях небольшого объема торгов. Однако позднее они перешли на негативную территорию на фоне свежих данных США по потребительском расходам и индекса потребительского доверия, которые привели к росту курса доллара.

Укрепление доллара делает сырьевые товары, номинированные в долларах, дороже для держателей других валют.

Впрочем, никакая краткосрочная коррекция цен, вероятно, не заставит быков усомниться в том, что открытие экономики Китая поспособствует ускорению экономической активности и увеличению спроса на металлы.

Алюминий на LME упал в цене на 0,3%, до 2630 долларов за тонну. Олово снизилось в цене на 3,9%, до 31 000 долларов, свинец — на 1,5%, до 2172 долларов. Никель упал в цене на 1,6%, до 28 970 долларов, а цинк — на 1,5%, до 3435 долларов.