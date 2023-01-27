МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером в целом стабилизировалась после достижения девятимесячного максимума днем ранее, следует из биржевых котировок и комментария аналитика.

По состоянию на 19.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,25 доллара, или на 0,01%, до 1 930,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,56%, до 23,645 доллара за унцию.

Ранее в четверг стоимость золота достигла отметки в 1 949,8 доллара за тройскую унцию, что является максимальной стоимостью с 22 апреля 2022 года. Росту стоимости драгметалла в основном способствовало удешевление доллара, делающее золото более доступным при покупке в другой валюте.

"Рынок золота делает паузу после недавнего роста, в результате которого в четверг цены достигли девятимесячного максимума", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).