МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись небольшим ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,05% — до 7 765,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 7 097,21 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15 150,03 пункта.

За неделю FTSE 100 снизился на 0,07%, CAC 40 — вырос на 1,45%, DAX — вырос на 0,77%.

На следующей неделе ожидается ряд важных событий для рынков. В четверг свои решения огласят центробанки Великобритании и еврозоны, полагается, что оба регулятора сообщат о повышении учетных ставок на 0,5 процентного пункта.

Также на фондовые рынки Европы могут оказать влияние итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду. Большинство аналитиков закладывают новое повышение учетной ставки и там — на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75%.