МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, рынки оценивают статистику из США, вышедшую за последние сутки, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,19%, до 34015,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 11614,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4072,48 пункта.

В пятницу рынки оценивают данные, согласно которым доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, а потребительские расходы при этом снизились на 0,2% в месячном выражении. Аналитики ожидали роста доходов на 0,2%, а вот снижения расходов — на 0,1%.

Кроме того, днем ранее министерство торговли США опубликовало данные о ВВП страны в четвертом квартале. Так, согласно первой оценке, ВВП страны вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), при этом аналитики ожидали роста ВВП лишь на 2,6%.

"Последние данные являются одним из первых ощутимых признаков того, что основной двигатель экономики замедляется", — приводит агентство Франс Пресс мнение эксперта Oxford Economics Орена Клачкина (Oren Klachkin).