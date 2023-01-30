МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару, юаню и к евро: американская валюта торгуется около 69,5 рубля, китайская – по 10,29 рубля, европейская — по 75,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск растет на 6 копеек, до 69,52 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,29 рубля, евро — на 10 копеек, до 75,60 рубля.

Курс доллара в паре с рублем в первые минуты торгов несколько раз менял направление динамики, оставаясь недалеко от уровня закрытия пятницы, торги проходили в диапазоне 69,23-69,56 рубля.