МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются в преддверии решений мировых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы завершили последние торги недели небольшим ростом

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,72%, до 3288,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 2159,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,2%, до 22418,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,04%, до 7490,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,16%, до 2454,16 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 27363,5 пункта.

В среду ожидается публикация решений Федеральной резервной системы США. 99% аналитиков, опрошенных CME Group, полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. А в четверг свои решения опубликуют Европейский и британский центробанки. Эксперты ожидают, что они повысят ставки рефинансирования сразу на 0,5 процентного пункта, до 3% и 4% годовых соответственно.

А ранее в понедельник выступил с комментариями по поводу политики центробанка Японии его глава Харухико Курода, который подчеркнул важность сохранения сверхмягкой монетарной политики. "Трендовая инфляция в Японии, вероятно, постепенно ускорится… но это займет еще некоторое время. Неопределенность в отношении экономики Японии чрезвычайно высока. Поэтому сейчас важно поддерживать экономику и создавать среду, в которой компании могут повышать заработную плату", — добавил он.