МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром поднимается на 1%, следует из биржевых котировок. Ослабление доллара к мировым валютам, особенно к иене, поддерживает котировки драгоценного металла. Евро дорожает к доллару в преддверии решений ЕЦБ и ФРС

По состоянию на 8.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 19,35 доллара, или на 1%, до 1 948,78 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,63%, до 23,77 доллара за унцию.

В то же время доллар к иене дешевеет на 0,3%, к евро — на 0,1%. Более дешевый доллар делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

На текущей неделе запланировано очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 99% аналитиков уверены, что регулятор замедлит повышение ставки до 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. ФРС наряду с другими мировыми центробанками в прошлом году была склонна повышать ставки на фоне высокой инфляции.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по монетарной политике, так как она влияет на стоимость доллара, от которого зависят котировки драгоценного металла. Традиционно более "голубиные" настроения ФРС сдерживают доллар, что позитивно для стоимости золота.