МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В понедельник цены на сою и кукурузу в Чикаго растут на опасениях дальнейшей засухи в Аргентине, которая уже нанесла ущерб посевам. Продовольственная инфляция в России за 2022 год составила 10,29 процента

Пшеница дорожает на фоне похолодания в сельскохозяйственных районах США, которое может привести к сокращению урожая. Кроме того, потенциальная эскалация российско-украинского конфликта также оказывает поддержку ценам.

В 11.42 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 1,2%, до 15,27 3/4 доллара за бушель. Пшеница подорожала на 0,6%, до 7,55 доллара, кукуруза — на 0,4%, до 6,86 1/4 доллара.

В последние месяцы засуха негативно сказывалась на состоянии посевов сои и кукурузы в Аргентине, а также привела к отсрочке посевной кампании. Благодаря недавним дождям удалось избежать очередного понижения прогнозов урожая, однако в ближайшие недели засушливая погода, вероятно, сохранится.

"В понедельник рынки сои и кукурузы, а, возможно, и пшеницы, получают поддержку на ожиданиях более сухой погоды в Аргентине", — отметил Мэтт Амммерманн из StoneX.

"Кроме того, на рынок возвращаются китайские участники после празднования Нового года по лунному календарю. Можно надеяться на новый экспортный спрос на американскую сою и кукурузу", — добавил он.

"Пшеница получает дополнительную поддержку на фоне прогнозов сильного похолодания в районе Великих равнин на этой неделе, — отметил Аммерманн. — Однако, как мы уже наблюдали ранее, фактический урон урожаю пшеницы, нанесенный заморозками, может оказаться сравнительно небольшим".

Наблюдается небольшой рост спроса на экспортном рынке. Так, Алжир разместил тендер на покупку 50 000 тонн твердой пшеницы.