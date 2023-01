МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Учитывая, что в США масло за месяц подешевело почти на 16%, а оптовые цены на кур-бройлеров снижаются, некоторые крупные ресторанные сети, включая McDonald's и Starbucks, вероятно, сообщат инвесторам, что их рестораны в этом году станут прибыльнее, передает Reuters.

McDonald's Corp во вторник опубликует отчетность за 4-й квартал и, как ожидается, поделится своим прогнозом на 2023 год. Он может оказаться более оптимистичным благодаря падению цен на сырьевые товары, а также улучшению ситуации с локдаунами в Китае и стабильному спросу на "Биг Маки" и картофель фри.

"В этом году внимание к марже будет больше, чем обычно, учитывая кризис, из которого многие выбираются, и потенциально широкий спектр итоговых результатов", — написали в пятничной заметке аналитики Morgan Stanley.

Согласно анализу Wells Fargo, в 2023 году такие рестораны, как McDonald's Corp, Yum Brands Inc, материнская компания Taco Bell, Restaurant Brands International Inc, владеющая Burger King, Domino's Pizza Inc, Starbucks Corp и Darden Restaurants Inc, материнская компания Olive Garden, предположительно, станут прибыльнее, хотя и не вернутся к допандемийным уровням.

Рекордная инфляция, отмечавшаяся в прошлом году, вынудила рестораны несколько раз поднимать цены. Теперь, когда расходы снижаются, рост цен в меню выравнивается.

По данным Министерства сельского хозяйства США, средние оптовые цены на куриные крылья в декабре упали до 89 центов за фунт, тогда как в мае 2021 года они достигли пика на уровне 3,25 доллара.

"В 2023 году уверенность возрастет, производственные ресурсы, возможно, подешевеют, а потребительский спрос, похоже, стабилизируется", — говорит аналитик Bank of America Сара Сенаторе.

Инвесторы не склонны считать, что позитивные сигналы сохранятся, но все больше думают, что ФРС смягчит удар по экономике, связанный с повышением процентных ставок, добавила она.