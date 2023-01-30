МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером перешла к коррекционному снижению, рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых котировок и комментария аналитика. Золото стабилизировалось после достижения девятимесячного максимума

По состоянию на 19.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,3 доллара, или на 0,33%, до 1 923,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,38%, до 23,723 доллара за унцию.

На прошлой неделе стоимость золота достигала отметки в 1 949,8 доллара за тройскую унцию, что стало максимальным показателем с 22 апреля 2022 года.

На этой неделе пройдет двухдневное заседание ФРС США. По данным CME Group, более 98% аналитиков считают, что регулятор замедлит повышение ставки до 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре.

"В золоте наблюдается скромный коррекционный откат и небольшая фиксация прибыли фьючерсными трейдерами в преддверии долгожданного заседания ФРС США по монетарной политике, которое состоится на этой неделе", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).