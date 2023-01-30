МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник торговался без значительных изменений, а евро получил поддержку от неожиданно высоких данных по инфляции в Испании, сообщает Reuters. Двухдневное заседание Федеральной резервной системы США начнется во вторник, а в четверг состоится заседание Европейского центрального банка.

Широко ожидается, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Внимание инвесторов будет направлено на любые новые сигналы, которые могут указать на возможное количество будущих повышений.

Председатель ФРС Джером Пауэлл находится в "трудном положении", поскольку "они собираются поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов, и при этом ему придется привести аргументы против смягчения финансовых условий", говорит Марк Чендлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

Котировки фьючерсов предполагают, что ключевая ставка американского центрального банка в июне достигнет пика на уровне 4,93%, а к декабрю будет снижена до 4,52%.

Это противоречит комментариям представителей самой ФРС, которые говорят о необходимости на протяжении некоторого времени удерживать ставки на уровне, соответствующем ограничивающей денежно-кредитной политике, чтобы замедлить инфляцию.

Индекс доллара США, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других основных валют, снизился до 101,88 с достигнутого 28 сентября 20-летнего максимума 114,78.

Инвесторы учитывают в котировках вероятность того, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения политики. Тем не менее, за последние несколько недель доллар достиг технических поддержек в паре с другими ключевыми валютами, включая евро, и торговался в боковом тренде.

Чендлер отмечает, что теперь вопрос заключается в том, совершит ли доллар отскок, или его нынешняя стабилизация будет иметь временный характер перед очередным циклом снижения.

Пара евро/доллар США выросла на 0,25%, до 1,0894, после выхода отчета, указавшего, что в январе потребительские цены в Испании повысились на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индикатор вырос впервые за последние шесть месяцев.

"Сегодняшние данные указывают на необходимость повышения ключевой ставки ЕЦБ в четверг на 50 базисных пунктов, и они также сигнализируют на необходимость дальнейшего повышения", — говорит Нильс Кристенсен, главный аналитик Nordea.

Пара доллар США/японская иена упала на 0,35%. Группа экспертов и представителей бизнеса в понедельник призвала Банк Японии придать долгосрочный статус целевому уровню инфляции 2% в свете роста издержек, связанных с продолжительным денежно-кредитным стимулированиям. Сейчас этот целевой уровень определяется как требующий достижения в кратчайшие возможные сроки.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,49%, до 0,7074, но она нацелена на месячный рост почти на 4%, после того как инфляция в Австралии в прошлом квартале подскочила до самого высокого уровня за 33 года. Такие данные побудили трейдеров ставить на то, что Резервный банк Австралии будет вынужден продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,14%, до 1,2382. Заседание Банка Англии состоится в четверг. Ожидается, что Банк Англии и ЕЦБ на этой неделе поднимут свои процентные ставки на 50 базисных пунктов.