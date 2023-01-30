МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, инвесторы ждут решений от Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Биржи Европы завершили последние торги недели небольшим ростом

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7784,87 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,21%, до 7082,01 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15126,08 пункта.

В эту среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.

А в четверг свои решения обнародуют Банк Англии и ЕЦБ, согласно прогнозам, оба регулятора повысят свои ставки на 50 базисных пунктов.

"Акции оказались в невыгодном положении, поскольку внимание переключилось на крайне важное заседание Федрезерва, а также "поддерживающие" заседания ЕЦБ и Банка Англии", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика брокерской компании Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).