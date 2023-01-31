МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 70,76 рубля, китайская – по 10,46 рубля, европейская – в районе 76,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт раскрыл, как изменится курс рубля в ближайшее время

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск растет на 35 копеек — до 70,76 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,46 рубля, евро — на 3 копейки, до 76,59 рубля.