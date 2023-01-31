2023-01-31T07:15:00+03:00
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2023-01-31T07:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230131/839633145.html
Курс доллара поднимается выше 70,7 рубля, юаня - до 10,46 рубля
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Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 70,76 рубля, китайская – по 10,46 рубля, европейская – в районе 76,59 рубля,... ПРАЙМ, 31.01.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс доллара поднимается выше 70,7 рубля, юаня - до 10,46 рубля
Курс доллара поднимается на Московской бирже выше 70,7 рубля, юаня - до 10,46 рубля
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 70,76 рубля, китайская – по 10,46 рубля, европейская – в районе 76,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск растет на 35 копеек — до 70,76 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,46 рубля,
евро — на 3 копейки, до 76,59 рубля.