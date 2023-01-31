МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются после выхода макроэкономической статистики по Южной Корее и Японии, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые биржи снизились в ожидании решений центробанков

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% — до 3257,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2141,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,96%, до 21857 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21% — до 7466,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 2433,33 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,22%, до 27373,5 пункта.

Объем промышленного производства Южной Кореи в декабре снизился в годовом выражении на 7,3%, а в месячном — на 2,9%. Аналитики ожидали снижения показателей лишь на 5,1% и 0,2% соответственно.

Уровень безработицы в Японии в декабре сохранился на уровне ноября в 2,5%, как и ожидалось.

"Некоторые инвесторы становятся осторожными после резкого ралли, они ждут данных о фундаментальном восстановлении, включая доходы и рекомендации по ведению бизнеса. В ближайшей перспективе акции останутся волатильными", — сказал агентству Блумберг глава отдела исследований Ceb International Inv Corp Ltd. Банни Лам (Banny Lam).