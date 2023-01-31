МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань снизился против доллара США на фоне осторожности инвесторов перед ожидаемым повышением ставок ФРС, сообщает Reuters.

Участники рынка не отреагировали на новые свидетельства восстановления экономики Китая.

В январе индикатор активности в непроизводственной сфере китайской экономики впервые с сентября 2022 года перешел на позитивную территорию благодаря росту потребления во время празднования Нового года по лунному календарю.

Официальный индекс менеджеров по снабжению(PMI) для непроизводственной сферы в январе вырос до 54,4 с 41,6 в декабре, а индекс для производственного сектора — до 50,1 с 47,0, сообщило во вторник Национальное бюро статистики.

Эти позитивные данные не стали неожиданными, потому что ранее вышли опережающие индикаторы, указавшие на сильную активность потребителей перед Новым годом по лунному календарю, сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

"Юань утратил часть завоеваний предыдущей сессии в результате общей осторожности рынка перед ожидаемыми на этой неделе ключевыми событиями и важными данными", — добавил Тан.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,7540, а на момент написания статьи торговалась по 6,7560.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7604 против 6,7626 в понедельник.

В среду закончится двухдневное заседание ФРС. Участники рынка ожидают, что ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,5%-4,75%.

Банк Англии и ЕЦБ огласят свои решения в четверг.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 102,206 от уровня закрытия понедельника 102,276, а юань с начала января укрепился против доллара на 2,1%.

Пара доллар/оффшорный юань немного укрепилась и торговалась по 6,7578.