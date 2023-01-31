МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доллар США во вторник нацелился на падение четвертый месяц подряд, так как инвесторы считают, что уже на этой неделе может определиться максимальный уровень процентных ставок США, передает Reuters.

Торги на валютном рынке проходят сдержанно в ожидании решения Федеральной резервной системы в среду, а также перед заседаниями Банка Англии и Европейского центрального банка в четверг. Впрочем, осторожность на финансовых рынках обеспечивает американской валюте некоторую поддержку.

В понедельник пара евро/доллар достигла 1,0913, после того как инфляция в Испании в январе оказалась неожиданно высокой, но общие настроения вызвали откат пары до 1,0845.

В этом месяце единая европейская валюта выросла на 1,3% и теперь она торгуется около девятимесячного максимума.

Индекс доллара в январе упал на 1,3%, а во вторник он держится на 102,28.

Японская иена упала на 0,4% до начала текущей сессии, но на азиатской сессии во вторник торговалась без изменений, по 130,26 за доллар, нацелившись на рост третий месяц подряд, так как рынки ожидают изменений в денежно-кредитной политике.

Британский фунт, австралийский, новозеландский и канадский доллары также упали до начала текущей сессии, но нацелились на рост по итогам месяца.

Австралийский доллар до начала текущей сессии упал на 0,7%, но по итогам месяца вырос примерно на 3,2%. Сейчас он торгуется по 0,7036 доллара США.

Новозеландский доллар, который на момент написания статьи торговался по 0,6474 доллара США, вырос в январе более чем на 1,5%.

"Мне кажется, что с технической точки зрения они немного устали", — говорит Тони Сикамор, аналитик IG Markets, имея в виду те валюты, которые росли против доллара США. При этом инвесторы соблюдают осторожность, а покупки доллара в конце месяце также способствовали тому, что эти валюты утратили импульс на азиатской сессии.

Рынок фьючерсов на процентные ставки указывает на то, что Федеральная резервная система повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,5%-4,75%. Фьючерсы также подразумевают еще два повышения ставки на 25 базисных пунктов до того, как позднее в этом году последует ее снижение.

"Рынки должны сопоставить тон заявления и пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла с этими котировками", — говорит Крис Уэстон из Pepperstone.

"При наименее вероятном результате, когда ФРС произведет впечатление, что она может взять паузу после повышения ставки на этой неделе, доллар США вполне может упасть, а рискованные активы — вырасти", — добавляет он.

В целом рынки не обратили внимание на производственные данные Китая, оказавшиеся немного лучше прогнозов и указавшие на возврат к росту в январе. Внимание теперь сосредоточено на предстоящем восстановлении экономики.

Данные Австралии оказались немного тревожными. Розничные продажи продемонстрировали самое сильное падение более чем за два года, став признаком негативных последствий повышения ставки. На этих новостях трейдеры немного умерили ожидания в отношении ужесточения политики.

Позднее в течение дня будут опубликованы предварительные данные по ВВП еврозоны. Инвесторы также будут внимательно отслеживать данные по расходам на оплату в США, стремясь получить представление о перспективах процентных ставок.

"Вероятно, слишком поздно, чтобы ожидать большого влияния этих данных на масштабы широко ожидаемого в среду повышения ставки на 25 базисных пунктов", — говорят в NatWest Markets.

"Но эти данные будут важны с точки зрения тона Пауэлла на пресс-конференции", — отмечают там.

Биткоин в январе вырос почти на 40%, до 22 865 долларов, нацелившись на самый сильный месячный рост с октября 2021 года.