МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Во вторник цены на природный газ в Европе растут, так как метеорологи прогнозируют более сильное, чем ожидалось ранее, похолодание на предстоящей неделе, сообщает Reuters.

Согласно некоторым прогнозам, температуры воздуха могут снова опуститься после некоторого потепления. Это может укрепить спрос на газ и ускорить расходование запасов, уровень которых превышает средние показатели. В Maxar Technologies Inc ожидают похолодания в северной и центральной части Европы, однако температуры воздуха все же будут близки к средним значениям для этого времени года.

Похолодание содействует усилению энергетического кризиса, хотя основная опасность уже позади. Котировки газа нацелены продемонстрировать снижение второй месяц подряд. Кроме того, на рынке все больше уверены в том, что инфляция уже достигла пика, а рецессии удалось избежать. Однако котировки все еще чувствительны к любому росту потребления и изменениям погодных условий.

"Более низкий спрос на газ вкупе с обильными запасами снижают риски", — отметил Тим Партридж из Zenergi Group. Однако ожидающееся похолодание и некоторые перебои в добыче оказывают краткосрочную поддержку ценам, добавил он.

Около 07.36 по Гринвичу мартовские европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 8,7%, до 59,90 евро за мегаватт-час.