МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник упали до более чем 7-дневного минимума ввиду укрепления доллара. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое будет обнародовано позднее на этой неделе.

Около 09.10 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,8%, до 1906,51 доллара за унцию, минимума с 19 января. С начала месяца котировки прибавили 4,5%, нацеливаясь на рост по итогам 3-го месяца кряду.

Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,9%, до 1922,00 долларов за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,3%, делая золото, номинированное в американской валюте, дороже для держателей других валют.

"Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара. Рынок ждет решения ФРС по процентным ставкам и итогового заявления (председателя) в среду", — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Решение ФРС будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу в среду, после чего состоится пресс-конференция председателя центрального банка США Джерома Пауэлла. Ожидается, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

"Ключевая поддержка (для цен на золото) остается на уровне 1900 долларов, где сходятся линия тренда, берущая начало с ноябрьского минимума, и 21-дневная скользящая средняя", — отметили в Saxo Bank.

Серебро снизилось в цене на 1,9%, до 23,13 доллара за унцию, платина подешевела на 0,9%, до 1000,25 доллара за унцию, а цены на палладий потеряли 0,9%, достигнув 1624,13 доллара за унцию.

По итогам месяца цены на все три металла могут продемонстрировать снижение.