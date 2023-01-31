МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в минусе, свидетельствуют данные торгов. На биржи повлияла динамика Уолл-стрит, инвесторы обратили внимание также на макростатистику и корпоративные новости. Китай намерен защищать интересы своих компаний, заявил МИД страны

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,42%, до 3 255,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2 142,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,03%, до 21 842,33 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1%, до 2 425,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 7 476,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 27 327,11 пункта.

Во вторник азиатские трейдеры проявляли осторожность и были склонны уходить от риска. На торги повлияла динамика основных американских фондовых индексов. Биржи Уолл-стрит в понедельник закрылись снижением, причем технологический индекс NASDAQ — на 2%.

Трейдеры оценили и макростатистику по региону. Объем промпроизводства Южной Кореи в декабре упал в годовом выражении на 7,3%, ожидалось снижение на 5,1%. В то же время безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре сохранилась на ноябрьском уровне в 2,5%, как и ожидалось.

А промпроизводство Японии снизилось в декабре на 0,1% к ноябрю — лучше прогнозируемого уменьшения на 1,2%. В то же время индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в январе вырос до 50,1 пункта при прогнозе в 49,8 пункта, а в непроизводственном секторе — до 54,4 пункта, ожидался рост до 52 пунктов.

Рынки также обратили внимание на отчетность южнокорейской Samsung Electronics. Компания сообщила о снижении операционной прибыли в четвертом квартале в 1,7 раза, выручки — на 8%. Акции компании подешевели на 3,6% по итогам торгов.