МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки сегодня снижаются, как и доходность гособлигаций. Как сообщает Reuters, более высокие, чем ожидалось, инфляционные показатели в Европе взбудоражили инвесторов перед выходом порции корпоративной отчетности, заседаниями центральных банков и публикацией ключевой экономической статистики в США.

Большинство инвесторов ожидают, что Федеральная резервная система в среду повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Кроме того, в четверг решение по ставкам примут Банк Англии и Европейский центральный банк, которые, как предполагаются, повысят их на 50 б. п.

На этой неделе ожидаются финансовые отчеты более 100 компаний из индекса S&P 500, включая Apple, Amazon.com и Alphabet. Кроме того, будет опубликован важный отчет по занятости в США за январь.

Сегодня выйдут американские данные по расходам на оплату труда за 4-й квартал, а в пятницу — ключевой январский отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

"Реальное положение дел начинает проявлять себя", — отметил Бруно Шнеллер, управляющий директор INVICO Asset Management в Цюрихе.

По его словам, участники фондовых рынков, вероятно, уже учли в ценах завершение цикла повышения процентных ставок, но котировки еще не отражают потенциальный удар по прибыли со стороны замедляющейся экономики.

"Недавние корпоративные отчеты, а в особенности прогнозы на 2023 год указывают на неблагоприятные перспективы, в результате чего мы вынуждены сохранить урезанные позиции в акциях, — добавил Шнеллер. — В ближайшей перспективе для инвесторов, похоже, нет очевидной безопасной гавани".

Европейские фондовые рынки снижаются под давлением сектора здравоохранения. Панъевропейский Euro Stoxx 50 потерял 0,6%, немецкий DAX — 0,5%, британский FTSE 100 — 0,6%. Фьючерсы e-mini на американский S&P 500 опустились на 0,3%.

В Азии индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии упал на 1,4%. С начала января индекс прибавил более 8%. Японский Nikkei и ведущий австралийский индекс незначительно снизились.

Официальный индикатор производственной активности в Китае восстановился в январе, продемонстрировав рост впервые с сентября 2022 года. При этом китайский индекс CSI 300 все равно потерял 1,1%.

Американские фондовые фьючерсы упали, предвещая более низкое открытие базовых индексов, вчера уже понесших потери.

В среду, по окончании двухдневного заседания ФРС, инвесторы будут следить за пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла в поисках подсказок о том, подходит ли цикл повышения ставок к концу и как долго ставки могут оставаться повышенными.

Инвесторам также предстоит изучить множество данных по экономике США.

"Это важная неделя как для центральных банков, так и для американского рынка акций. Некоторые крупные компании должны опубликовать финансовую отчетность, что послужит своего рода микрообзором макроэкономики, — говорится в статье аналитиков ANZ. — Интерес к рисковым активам может скорректироваться".

Доходность казначейских облигаций США снизилась в преддверии заседаний центральных банков и публикации экономических данных, при этом доходность 10-летних облигаций опустилась на 3 базисных пункта до 3,524%.

Доходность двухлетних облигаций, которая, как правило, растет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС, также снизилась на 3 базисных пункта до 4,228%.

Доллар США, который снижается уже четвертый месяц подряд, сегодня вырос против корзины других основных мировых валют на 0,2% до 102,48.

Евро просел на 0,2% до 1,0832 доллара, но все еще нацелен на 1%-ный рост по итогам месяца.

На рынке энергоносителей цены на нефть упали в преддверии ожидаемого повышения ставок центральными банками. На рынках также сказались с данные, свидетельствующие о росте российского экспорта, несмотря на международные санкции.

Нефть марки Brent снизилась в цене на 1,2% до 83,89 доллара за баррель.

Золото на спотовом рынке подешевело на 0,8% до 1 904,88 доллара за унцию, что связано в том числе с укреплением доллара.