МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы, которые ранее подтолкнули цены к 7-месячным максимумам, теперь ведут себя осторожно в ожидании повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

В ожидании повышения процентной ставки фондовые рынки падают, а доллар США растет, делая деноминированные в американской валюте металлы более дорогими для многих покупателей.

Ожидается, что Банк Англии и Европейский центральный банк на этой неделе также повысят процентные ставки, что может оказать давление на экономический рост.

Около 11.41 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1,2%, до 9096,50 доллара за тонну.

Цены на медь подскочили с 7500 долларов за тонну в ноябре до 9550,50 доллара за тонну в январе на фоне ослабления доллара и ожиданий восстановления спроса в Китае.

Между тем ралли утратило момент на фоне празднования Нового года по лунному календарю в Китае на прошлой неделе.

"Коррекция, вероятно, уже давно была ожидаема", — отметил Оле Хансен, аналитик Saxo Bank. По его словам, коррекцию, вероятно, спровоцировало укрепление доллара в преддверии заседания ФРС.

Ожидающееся восстановление спроса в Китае вкупе с опасениями относительно перспектив предложения позволят ценам на медь избежать слишком сильного падения, считает Хансен.

Согласно официальным данным, экономическая активность в КНР в январе снова перешла к росту. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) немного повысил прогноз роста мировой экономики в 2023 году.

Между тем протесты и блокировка добывающей инфраструктуры на крупном медном руднике Las Bambas в Перу могут привести к сокращению добычи. При этом отсрочка введения в эксплуатацию новых рудников в Чили замедляет наращивание добычи.

Глава филиппинской никелевой промышленности предупредил, что план властей по введению налога до 10% на экспорт никелевой руды может привести к закрытию ряда местных добывающих предприятий.

Алюминий на LME упал в цене на 0,5%, до 2576 долларов за тонну, цинк — на 1,9%, до 3379 долларов. Никель вырос в цене на 0,9%, до 29 495 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,5%, до 2148 долларов за тонну. Олово упало в цене на 3,4%, до 28,790 долларов за тонну.