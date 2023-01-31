МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Tesla Inc сегодня сообщила, что Министерство юстиции США потребовало у нее предоставить документы, связанные с ее системой помощи водителю Autopilot, а также с ее опцией Full-Self Driving, передает Reuters.

Как сообщали источники Reuters в октябре прошлого года, в США в отношении компании ведется уголовное расследование из-за утверждений компании о самоуправляемости ее электромобилей.