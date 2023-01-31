2023-01-31T17:05:23+03:00
2023-01-31T17:05:23+03:00
2023-01-31T17:05:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230131/839641666.html
Минюст США запросил у Tesla документы о ее системе помощи водителю
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Tesla Inc сегодня сообщила, что Министерство юстиции США потребовало у нее предоставить документы, связанные с ее системой помощи водителю Autopilot, а также с ее опцией Full-Self... ПРАЙМ, 31.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Tesla Inc сегодня сообщила, что Министерство юстиции США потребовало у нее предоставить документы, связанные с ее системой помощи водителю Autopilot, а также с ее опцией Full-Self Driving, передает Reuters.
Как сообщали источники Reuters в октябре прошлого года, в США в отношении компании ведется уголовное расследование из-за утверждений компании о самоуправляемости ее электромобилей.