МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник нацелены завершить с повышением третий месяц подряд на фоне ослабления доллара и ожиданий замедления темпов роста процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщило агентство Reuters.

Около 14.35 по Гринвичу спот-цены на золото практически полностью вернули утраченные ранее в ходе сессии позиции и торговались у флэтовой линии, по 1922,27 доллара за унцию. За этот месяц котировки выросли на 5,3%.

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1%, до 1938,20 доллара за унцию.

Доллар может снизиться по итогам четвертого месяца подряд, что, вероятно, сделает золото более привлекательным для держателей других валют.

"На этой неделе ожидается много событий, которые представляют риски для котировок, и инвесторам необходимо за ними наблюдать. Цены на золото, вероятно, будут волатильными", — отметил Филлип Страйбл из Blue Line Futures.

"Между тем уровень 1950 долларов за унцию — вполне достижимая цель для котировок в краткосрочной перспективе", — добавил Страйбл.

Решение ФРС будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу в среду, после чего состоится пресс-конференция председателя центрального банка США Джерома Пауэлла.

Трейдеры ожидают, что по итогам двухдневного заседания в среду ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. В декабре прошлого года центральный банк повысил ставку на 50 базисных пунктов, а до этого 4 месяца подряд повышение составляло 75 базисных пунктов.

Кроме того, Банк Англии и ЕЦБ, вероятно, повысят ставки в четверг.

Более низкие ставки, как правило, благоприятны для золота, поскольку снижают альтернативные издержки, связанные с хранением не приносящего дохода в виде процентов или дивидендов драгоценного металла.

При этом аналитики и трейдеры повысили прогнозы по ценам на золото, но ожидают, что высокие ставки будут сдерживать рост, показал опрос Reuters.

"Учитывая, что рынки ожидают от Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, Банка Англии и ЕЦБ каких-либо действий, внимание, скорее всего, будет сосредоточено на том, что они говорят, а не на их действиях", — отметил Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

Спот-цены на серебро снизились на 0,5% до 23,47 доллара за унцию, а платина подешевела примерно на 1% до 999,13 доллара за унцию. Цены на оба металла нацелились на первое снижение по итогам месяца за последние пять месяцев.

Котировки палладия снизились на 1,5% до 1613,31 доллара за унцию, нацелившись на снижение по итогам второго месяца кряду.