МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник повышаются после того, как макроданные по росту заработных плат показали, что агрессивный подход ФРС к сдерживанию инфляции начал приносить плоды, сообщает Reuters. В среду американский центробанк примет очередное решение по процентным ставкам. Между тем рост индекса Dow Jones Industrial Average ограничен разочаровывающей отчетностью компаний.

Удельные расходы на оплату труда США в 4-м квартале повышались самыми медленными темпами за год, так как рост заработных плат ослаб. Это укрепило ожидания в отношении того, что ФРС замедлит повышение процентных ставок.

Трейдеры предполагают, что по итогам двухдневного заседания ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а в июне ставка достигнет пика на уровне 4,9%.

"Заседание ФРС начнется сегодня, и руководители центробанка будут изучать все показатели, которые могут помочь им лучше оценить инфляцию, и сегодняшние данные входят в этот список, — заметил Питер Кардилло, старший рыночный экономист Spartan Capital Securities LLC. — Затраты на оплату труда по-прежнему высокие, но они немного сократились. Это ключевой фактор для будущей инфляции зарплат".

Десять из одиннадцати субиндексов S&P 500 сегодня повышаются. Сектор дискреционного потребительского спроса набрал 0,9%.

Акции General Motors Co подскочили на 8,2% после того, как автопроизводитель опубликовал более высокие, чем ожидалось, прогнозы на 2023 год и сообщил, что сократит расходы на 2 млрд долларов.

Бумаги United Parcel Service подорожали на 4% после выхода благоприятной квартальной отчетности, подстегнув индекс Dow Jones Transport Average.

Акции Caterpillar Inc упали на 5,3%. Компания отчиталась о падении квартальной прибыли из-за роста производственных расходов.

Бумаги McDonald's Corp понизились на 1,9% из-за предупреждения о краткосрочном инфляционном давлении. Акции Pfizer Inc опустились на 0,3%. Годовой прогноз выручки фармацевтической компании от продаж вакцины и лекарства от COVID-19 оказался ниже ожиданий.

"На этой неделе нас ждет еще множество отчетов, и участники рынка немного обеспокоены, что котировки зашли слишком далеко. Поэтому они ведут себя осторожно перед заседанием ФРС", — сказал Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth.

Dow Jones Industrial Average набрал 23,71 пункта, или 0,07%, до 33 740,80 пункта, S&P 500 вырос на 13,30 пункта, или 0,33%, до 4031,07 пункта, а Nasdaq Composite — на 54,94 пункта, или 0,48%, до 11 448,75 пункта.

Этот год начался удачно для американских рынков, и январь они должны завершить в плюсе. Nasdaq с начала месяца набрал более 9%, поскольку спрос инвесторов на акции роста восстановился.

Надежды на замедление повышения процентных ставок смягчили опасения насчет сниженных оценок технологических компаний и других фирм с высокими темпами роста.

На сегодняшний день о результатах за 4-й квартал отчитались 165 компаний из индекса S&P 500. Согласно данным Refinitiv, общая прибыль компаний из S&P 500 в 4-м квартале, вероятно, снизилась на 2,4%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 2,14 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,23 к 1.

В составе S&P зафиксировано 4 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 32 новых максимума и 14 новых минимумов.