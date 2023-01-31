МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цена на золото немного растет во вторник вечером, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают итогов заседания Федрезерва США. Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США

По состоянию на 19.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,6 доллара, или на 0,29%, до 1 928,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,38%, до 23,823 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, публикация которых запланирована на вечер среды. По данным CME Group, более 98% аналитиков закладывают повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Кроме того, укреплению золота может способствовать динамика курса доллара. Так, индекс доллара снижается на 0,12%, до 102,15 доллара. Слабый доллар традиционно оказывает поддержку котировкам золота.