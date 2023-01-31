МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале снижения российского рынка акций и падения курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Акции на Мосбирже опускаются в начале торгов вторника

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за месяц снизится на 1,2% до 2200 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent при этом поднимется в пределах 0,5 доллара до 85,8 доллара за баррель, курс евро на форексе — на 0,5 цента — выше 1,09 доллара, стоимость золота останется немного ниже 1950 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,57% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара в феврале вырастет на 2,36 рубля до 72,18 рубля, евро — на 2,19 рубля до 78,14 рубля, юаня — на 36 копеек до 10,71 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки в течение января тяготели к восстановительному росту, чему способствовали американская статистика за декабрь и первая оценка ВВП за четвертый квартал 2022 года, отодвинувшие на второй план опасения по скорому наступлению рецессии в развитых странах, отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"В феврале, по нашему мнению, на рынки вернутся негативные настроения. Риски по экономикам развитых стран никуда не делись: низкие PMI по США и Европе указывают на слабость экономической активности. Ввиду высоких ставок складываются условия для сокращения потребительской активности. Рост корпоративных прибылей также под вопросом. Нервозности могут добавить заседания ФРС (31 января-1 февраля) и ЕЦБ (2 февраля)", — говорит эксперт.

Локтюхов считает, что ФРС вполне может дать сигнал о скорой паузе в повышении ставок, но вряд ли увидит основания для смягчения своей политики. А Европейский центробанк, чьи ставки заметно ниже, напротив, продолжит ориентировать на их поступательное повышение как минимум в ближайшие пару кварталов. В сценарии усиления давления на экономику со стороны ведущих ЦБ рынкам вряд ли удастся расти, заключает он.

"Внимание инвесторов в феврале по-прежнему будет направлено на риторику основных центробанков. Ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне высоких цифр по инфляции будет ограничивать перспективы для бизнеса и деловой активности в целом… При этом говорить о фундаментальной привлекательности рынка акций в текущих условиях все еще нельзя…", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, вероятно, пройдет без сюрпризов для рынка, и квоты по добыче картеля останутся прежними, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Более важными для дальнейшей динамики нефтяных цен будут итоги заседания ФРС и январские данные по рынку труда и инфляции в США. На динамику котировок повлияют и ограничения со стороны G7 на морские поставки нефтепродуктов РФ, которые могут снизить объем предложения на рынке, добавляет он.

"Впрочем, китайский фактор позволит ценам на нефть и металлы выглядеть неплохо. По крайней мере, движение котировок Brent в диапазон 90-100 долларов за баррель выглядит достаточно вероятным, особенно учитывая риски возникновения дисбалансов в поставках после введения эмбарго на российские нефтепродукты", — резюмирует Локтюхов.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Неочевидная степень негативности вводимого странами Запада эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов заметно снижает привлекательность "фишек" "весового" нефтегазового сектора и способна ограничивать приток капиталов на рынок. Высокая степень экономической неопределенности в условиях затягивания конфликта вокруг Украины и в феврале способна препятствовать активному повышению оценок даже "фишек" с неплохими инвестиционными перспективами…, такими, как..акции Сбербанка", — считает Локтюхов.

Тем не менее, несмотря на текущую безыдейность в "фишках", для индекса Мосбиржи нет повода идти намного ниже текущих уровней, полагает аналитик. Поэтому он склонен ждать, что индекс по итогам февраля удержится в диапазоне 2100-2200 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале может остаться под общим давлением геополитики и, в частности, новых санкций, касающихся эмбарго нефтепродуктов и возможного введения потолка цен на них, что создает дополнительную неопределенность в нефтяном секторе", — говорит аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

На валютном рынке РФ рубль в январе не смог развить коррекционного роста от локальных минимумов, что указывает на риски новой волны нисходящего движения при закреплении доллара, евро и юаня выше 70,5 рубля, 76,5 рубля и 10,4 рубля, соответственно с перспективой движения к 76 рублям, 80 рублям и 11 рублям, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рубль достиг трехнедельного минимума против доллара

"Ослабление рубля может наблюдаться из-за рисков сокращения нефтегазовых доходов и после окончания январского налогового периода. ЦБ РФ на очередном заседании, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% годовых", — добавляет она.

Существенное влияние на валютный рынок окажут санкции на российские нефтепродукты со стороны G7, которые должны вступить в силу 5 февраля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Под влиянием новых ограничений экспортные поступления в РФ могут заметно снизиться в моменте, что усилит давление на рубль. На этом фоне присутствуют риски роста курса доллара к 72 рублям", — добавляет он.

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку и сигнал "без изменений", что позволит рублю продолжить ослабление под действием сужающегося торгового баланса, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Сильно смотрятся банковский и ИТ-секторы рынка. Как и ранее, нравятся уже прибыльные Сбербанк и TCSG в финсекторе; высокотехнологичные Ozon и VK. Они исторически более чувствительны к общерыночному сентименту и идут на опережение, а значит, делаем предположение и о грядущем росте индекса акций", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Кожухова напоминает, что февраль отметится публикацией операционных и финансовых результатов ряда компаний за 2022 год, среди которых "Мать и Дитя", "Русгидро", "Русагро", "Юнипро" и FixPrice, а Мосбиржа представит данные по объему торгов за январь 2023 года. Возможно сохранение интереса к акциям как Мосбиржи, так и СПБ Биржи, а в случае отсутствия сильных негативных общерыночных драйверов – и к бумагам банковского сектора, в том числе Сбербанка, добавляет она.

"В последний месяц зимы лучше рынка могут выглядеть акции металлургов – помимо фактора Китая и благоприятной конъюнктуры рынков металлов, поддержку сегмент может получить от слабеющего рубля. В данном сегменте мы по-прежнему предпочитаем золотопроизводителей ("Полюс", Polymetal), среди сталелитейщиков – ММК, а также "Мечел", — говорит Локтюхов.

"Из внутренних секторов могут продолжить неплохо смотреться акции МТС и акции транспортного (мы предпочитаем "Совкомфлот") и машиностроительного секторов ("Соллерс", "Камаз"), в меньшей степени "завязанные" на общерыночный сантимент", — заключает он.