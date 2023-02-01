МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доллар США в среду торгуется почти без изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы с нетерпением ждут итогов заседания Федеральной резервной, после которого центральный банк может просигнализировать о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

После ряда существенных повышений ставок в 2022 году участники рынка почти с полной уверенностью ожидают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Их внимание будет сосредоточено на пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла, которая может дать некоторое представление о том, как долго ФРС будет ужесточать политику.

На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,029%, до 102,06. На предыдущей сессии он потерял 0,16%, отчасти под воздействием данных, показавших, что в 4-м квартале затраты на рабочую силу в США росли самым медленным темпом за год.

Индекс снижался по итогам четырех месяцев подряд. Инвесторы учитывают в котировках завершение цикла ужесточения политики ФРС, поэтому он далеко ушел от достигнутого в 28 сентября 20-летнего максимума 114,78.

"Замедление инфляции в последнее время позволяет участникам рынка ожидать разворота ФРС от повышения ставок к их понижению", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

По ее словам, на фоне ограниченного ослабления рынка труда ФРС, видимо, на этом заседании повысит ставку на меньшую, чем прежде, величину и подаст сигналы о склонности к жесткой политике.

"Доллар США может непродолжительное время расти, если рынки откажутся от ожиданий скорого разворота политики центрального банка", — добавила Конг.

На этой неделе инвесторы также будут следить за решениями ЕЦБ и Банка Англии, которые, как ожидается, в четверг повысят свои ставки на 25 базисных пунктов.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,04%, по 1,0866, а пара британский фунт/доллар США — со снижением на 0,05%, по 1,2314.

Японская иена снизилась против доллара США на 0,10%, за доллар давали 130,25 иены.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,18%, до 0,707, а новозеландский доллар снизился против американской валюты на 0,05%, до 0,644.

ФРС объявит решение в 19.00 по Гринвичу. Рынки фьючерсов учитывают в котировках, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 4,91% в июне, а к декабрю будет понижена до 4,48%.

В декабре прошлого года ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, а до этого на четырех заседаниях подряд поднимала ее на 75 базисных пунктов. Ее представители тогда говорили, что для сдерживания инфляции ставки должны быть подняты выше и находится на высоких уровнях дольше, чем ожидали рынки.

"Ожидания мягкой посадки с начала года усилились, как во второй половине пришлого года усиливался расчет на рецессию, — сказали аналитики Saxo Markets. — Есть некоторые основания полагать, что Пауэлл и его коллеги намерены продлить цикл ужесточения политики, чтобы выиграть время для оценки поступающих данных и результатов предыдущих агрессивных повышения ставок".

Помимо итогов заседания ФРС инвесторы также ждут выхода в среду данных по активности в производственном секторе и по вакансиям на рынке труда.

Вышедшие во вторник данные показали существенное замедление роста цен на жилье в ноябре, что стало еще одним признаком охлаждения инфляции.

"Есть признаки более глубокого укоренения дезинфляционного тренда, и это может усилить вероятность дальнейшей коррекции темпа ужесточения политики ФРС", — сказал аналитик OCBC Кристофер Вонг.